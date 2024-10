Der Streik beim Zweibrücker Kranhersteller Tadano ist beendet. Der Ausstand hatte am 5. September begonnen. Am Dienstag, 1. Oktober, haben in einer Urabstimmung 80 Prozent der Tadano-Mitarbeiter, die in der IG Metall organisiert sind, dem ausgehandelten Tarifergebnis zugestimmt. Damit tritt der Tarifvertrag am 7. Oktober 2024 in Kraft. Die Beschäftigten nehmen ihre Arbeit am Mittwoch, 3. Oktober, 9 Uhr, wieder auf. Am 7. Oktober soll das Ergebnis in einer Betriebsversammlung ausführlich erläutert werden.