Am 12. November 2017 war Can Dündar in Homburg mit dem Siebenpfeiffer-Journalistenpreis geehrt worden. Dündar war angesehener Chefredakteur der türkischen Tageszeitung Cumhuriyet, bis er vor dem Staatsapparat ins deutsche Exil fliehen musste. Hier arbeitet er weiter als kritischer Journalist. Am Mittwoch, 23. Dezember, wurde Can Dündar in seiner türkischen Heimat nun in Abwesenheit zu mehr als 27 Jahren Gefängnis verurteilt. Ein Teil des Urteils lautet auf 18 Jahre und neun Monate Haft wegen angeblicher Spionage. Weitere acht Jahre und neun Monate Gefängnis sollen Dündar wegen „Unterstützung einer Terrororganisation“ bestrafen. Gemeint ist die Bewegung des Predigers Gülen, der bei Präsident Erdogan in Ungnade gefallen ist. Die Türkei will die Auslieferung des Journalisten beantragen.