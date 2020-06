Von einem besonders dreisten Fall eines Diebstahls berichtet die Polizei. Montagnacht, gegen ein Uhr, entwendete ein Unbekannter aus einem am Busbahnhof in der Hauptstraße stehenden Taxi 400 Euro und ein Smartphone. Als sich der Taxifahrer am Autoheck lehnend mit einem Kollegen unterhielt, griff der Dieb über die Baufahrertür zu. Die Taxifahrer bemerkten die Tat sofort, verloren die Spur des über die Fruchtmarktstraße und Bergstraße Flüchtenden aber in der Alten Ixheimer Straße. Die Polizei beschreibt den Täter so: junger Mann, etwa 1,70 Meter groß, dünn, schwarze, etwas längere Haare, bekleidet mit Jeans und schwarz-brauner Lederjacke.