In einem Mehrfamilienhaus der Saarbrücker Brauerstraße ist ein Mann bei einem Streit am Dienstag tödlich verletzt worden. Die Polizei war von Anwohnern wegen einer lautstarken Auseinandersetzung alarmiert worden. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und brach die Tür auf. In der Wohnung fanden die Retter zwei Männer mit schwersten Verletzungen. Diese sollen durch Macheten verursacht worden sein. Beide Männer wurden sofort ärztlich versorgt und in eine Klinik gebracht. Einer der Männer erlag noch am Dienstagnachmittag seinen Verletzungen. Der zweite am Streit beteiligte Mann schwebt nach Polizeiangaben immer noch in Lebensgefahr. Wie es zu dem tödlichen Streit gekommen ist, weiß man noch nicht.