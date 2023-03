Von Frank Bredel

Von Patrick Göbel

[Aktualisiert] In einem Mehrfamilienhaus der Saarbrücker Brauerstraße ist ein Mann bei einem Streit am Dienstag tödlich verletzt worden. Anwohner alarmierten die Polizei wegen einer lautstarken Auseinandersetzung. Die Feuerwehr brach die Tür auf. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte zwei schwer verletzte Männer. Nach RHEINPFALZ-Informationen sollen diese durch Macheten verursacht worden sein, was Polizeisprecher Stephan Laßotta nicht bestätigen wollte. Zwei mutmaßliche Tatwaffen wurden laut Laßotta sichergestellt. Beide Männer wurden sofort ärztlich versorgt und in eine Klinik gebracht. Einer der Männer erlag noch am Dienstagnachmittag seinen Verletzungen. Bei dem Toten soll es sich um einen 60-jährigen Betreuer eines 54-jährigen Wohnungsbesitzers handeln. Dieser wurde laut Stephan Laßotta ebenfalls schwer verletzt und wird noch intensivmedizinisch behandelt. Deshalb konnte er noch nicht befragt werden. Weil er neben der Frau, die die Polizei gerufen hat, der einzige Zeuge ist, möchte die Polizei noch keine näheren Angaben machen.