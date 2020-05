Am 6. Oktober starb eine Frau in einer Wohnung am Mannlichplatz. Die 51-Jährige hatte eine Schusswunde in der Brust. Ab Montag, 18. Mai, muss sich ein früherer Freund des Opfers vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann fahrlässige Tötung und illegalen Waffenbesitz vor. Die Tat soll der Angeklagte im Zustand der verminderten Schuldfähigkeit begangen haben; sie ereignete sich am späten Abend. Den Ermittlern zufolge löste sich zwischen 20.30 und 2.15 Uhr ein Schuss aus einer Selbstladepistole – eine Kurzwaffe mit Magazin. Die Kugel verletzte die Frau so schwer, dass sie starb. Todesursächlich war eine Durchschussverletzung der Brust mit beidseitigem Lungendurchschuss der Hauptschlagader, teilten die Ermittler kurze Zeit später mit.

Angeklagter ruft am nächsten Tag die Polizei

Am Montag, 7. Oktober, meldete sich der Wohnungsmieter bei der Polizei. Der damals 48-Jährige gab an, seine frühere Freundin auf der Couch im Wohnzimmer seiner Dachgeschosswohnung gefunden zu haben – mit einer Schusswaffe in der Hand. Er vermute, die Frau habe sich selbst erschossen, sagte er gegenüber der Polizei. Der Wohnungsmieter geriet jedoch schnell ins Blickfeld der Ermittler, die ihn zumindest mitverantwortlich für den Tod der 51-Jährigen hielten. Der Vorwurf lautete zunächst Totschlag, der Verdächtige kam in Untersuchungshaft, aus der er mittlerweile wieder entlassen wurde.

Was geschah in der Tatnacht?

Die Staatsanwaltschaft gab ein sogenanntes Schmauchspurengutachten in Auftrag. Die Ermittler erhofften sich davon weitere Erkenntnisse zum Tatablauf – unter anderem wurde die Schusshand untersucht, und es wurde die Entfernung ermittelt, aus der der Schuss abgegeben worden war. Ob der Mann die Waffe alleine in Händen hielt oder gemeinsam mit dem Opfer, ließ sich der Staatsanwaltschaft zufolge nicht eindeutig klären. Auch die Angaben zum Tatzeitpunkt änderten sich mehrfach. Im Oktober hieß es von Seiten der Staatsanwaltschaft, die Tat habe sich um zirka 22 Uhr ereignet, später schätzte sie 23.30 Uhr. Zeugen hatten der RHEINPFALZ wenige Tage nach der Tat von einem lauten Knall zwischen 21.30 und 23 Uhr berichtet. Aber: Rechtsmediziner können – entgegen den Darstellungen im Tatort-Krimi – den Todeszeitpunkt lediglich eingrenzen. Dabei spielen unter anderem die Raumtemperatur, die Kleidung des Opfers und weitere Faktoren eine Rolle.

Anklage wegen fahrlässiger Tötung

Der Ex-Freund der Getöteten ist seit einigen Monaten wieder auf freiem Fuß. So konnte der Staatsanwaltschaft zufolge die Aussage des Mannes, die einen Unfalltod nahelegt, nicht widerlegt werden. „Beweismittel, die eine vorsätzlich Tötung der Frau durch den Beschuldigten beweisen würden, konnten ebenso wenig gefunden werden wie ein Tatmotiv, weshalb der dringende Tatverdacht der vorsätzlichen Tötung nicht aufrechterhalten werden kann“, teilte die Leitende Oberstaatsanwältin Anfang Februar mit. Wenige Wochen später wurde dennoch Anklage erhoben: wegen fahrlässiger Tötung und illegalen Waffenbesitzes.

Die Strafverfolger haben sich folgendes Bild von den Ereignissen in der Dachgeschosswohnung am Mannlichplatz gemacht: Die Frau hatte ihren Ex-Freund an jenem Abend besucht, zu dem sie auch lange nach der Trennung ein freundschaftliches Verhältnis gepflegt haben soll. In der Wohnung tranken beide „in erheblichem Maße alkoholische Getränke“, hieß es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Irgendwann holte der Mann die Pistole, und beim Hantieren mit der Waffe „löste sich versehentlich ein Schuss, der die Frau tödlich verletzte“, so die Staatsanwaltschaft. Nach Informationen der RHEINPFALZ war die Waffe nicht auf den Körper aufgesetzt, als der Schuss fiel. Warum die Waffe überhaupt auf den Brustkorb der Frau gerichtet war, wurde bislang nicht geklärt.

Die Staatsanwaltschaft geht von verminderter Schuldfähigkeit aus, da der damals 48-Jährige zum angenommenen Tatzeitpunkt stark alkoholisiert war. Das Gericht muss nun entscheiden, ob es nach der Beweisaufnahme der Auffassung der Staatsanwaltschaft folgt oder zu einer anderen Einschätzung des Falles kommt.