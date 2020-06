Am 7. Oktober wurde die Polizei in eine Dachgeschosswohnung am Mannlichplatz gerufen. Dort fanden die Beamten eine tote Frau. Die 51-Jährige hatte eine Schusswunde in der Brust. Ein früherer Freund muss sich ab Donnerstag vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts verantworten. Der zum Tatzeitpunkt 48-Jährige – er rief am Morgen nach der Tat selbst die Polizei – muss sich wegen fahrlässiger Tötung und illegalem Waffenbesitz verantworten. So lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, die davon ausgeht, dass der Angeklagte die Tat im Zustand der verminderten Schuldfähigkeit begangen hat. Beweise, die eine vorsätzliche Tötung der Frau nahelegen, konnten genauso wenig gefunden wie ein Tatmotiv, teilte die Leitende Oberstaatsanwältin Iris Weingardt im Februar mit.

Strafverfolger: Betrunken mit der Waffe hantiert

Die Strafverfolger haben sich folgendes Bild von den Geschehnissen in der Tatnacht gemacht: Die Frau besuchte ihren früheren Freund an jenem Abend. In der Wohnung tranken beide „in erheblichem Maße Alkohol“, hieß es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Im Laufe des Abends holte der Mann die Waffe, und beim Hantieren damit „löste sich versehentlich ein Schuss, der die Frau tödlich verletzte“, so die Staatsanwaltschaft. Warum die Waffe überhaupt auf den Brustkorb gerichtet war, ist bislang nicht geklärt. Der tödliche Schuss soll zwischen 20.30 Uhr und 2.15 Uhr gefallen sein. Das Gericht muss nun entscheiden, ob es nach der Beweisaufnahme der Auffassung der Staatsanwaltschaft folgt oder zu einer anderen Einschätzung kommt.