Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am 01. Juli 2018 auf der A8 bei Zweibrücken der 13-jährige Stiefsohn eines damals 37-jährigen Motorradfahrers ums Leben gekommen. Der Motorradfahrer selbst wurde beim Sturz auf die Fahrbahn schwer verletzt, sein Motorrad ging in Flammen auf. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, wird am 14. Oktober bei der nächsten „Aktenzeichen XY ungelöst“-Sendung ein weiterer Fahndungsaufruf nach dem geflüchteten Unfallverursacher ausgestrahlt. Zu diesem Zweck hat die „Aktenzeichen XY“-Redaktion die letzten Tage im Leben des 13-jährigen Jungen inklusive des Unfallgeschehens als Filmfall professionell nachdrehen lassen.

Laut Zeugenangaben fuhr der bislang unbekannte Unfallverursacher eine weiße E-Klasse-Limousine der Marke Mercedes-Benz, möglicherweise ein Cabriolet. Der Fahrer flüchtete nach dem Zusammenstoß mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Saarland. Trotz aufwendiger Suche konnte bis heute weder der Pkw gefunden werden, noch die für den Unfall verantwortliche Person ermittelt werden.

Bereits am 22. August 2018 hatte der Leiter der Polizeiinspektion Zweibrücken in der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ den Verkehrsunfall als Studiofall den Fernsehzuschauern vorgestellt und um Mithilfe bei der Fahndung nach dem unbekannten Fahrzeug gebeten.