Ein 13-Jähriger starb bei einem Motorradunfall auf der A8. Vom Unfallverursacher fehlt bis heute jede Spur. Hinweise, vor allem zum Unfallauto, gab es viele.

Am 1. Juli 2018 ist ein 13-Jähriger aus dem Donnersbergkreis bei einem Motorradunfall auf der A8 ums Leben gekommen. Sein Stiefvater, der die Maschine steuerte, wurde schwer verletzt. Schuld am Unfall war laut Zeugenaussagen der Fahrer eines weißen Autos. Dieser flüchtete vom Unfallort. Bis heute fehlt von ihm jede Spur.

Der Zweibrücker Staatsanwalt Felix Huth berichtet auf Anfrage der RHEINPFALZ, dass die vielen Hinweise noch immer nicht zur Ergreifung des Unfallverursachers geführt haben. Vor allem nachdem der Fall in der ZDF-Sendung „ Aktenzeichen XY“ vorgestellt worden ist, gab es immer wieder Wellen an Tipps. Vor zwei Jahren sprach Zweibrückens Polizei-Chef Nicolai Zöller von einem „herausragenden Fall“ − im negativen Sinn. Zöller merkte damals bereits, dass der Fall in der Öffentlichkeit auf großes Interesse stieß; auch, dass jeder dabei helfen wollte, ihn aufzuklären. Zöller seinerzeit: „Der Fall ist medial sehr wirksam gewesen, nicht nur in Zweibrücken.“ Die Hinweise sind nicht nur aus Deutschland, sondern sogar aus den Nachbarländern eingegangen. Die meisten drehten sich darum, dass irgendwer irgendwo ein Auto gesehen habe, das zum damals beschriebenen Tatwagen passt. Damals war die Rede, dass es sich um eine weiße Mercedes-Limousine handelt. Zöller verdeutlichte jedoch, dass es nicht unbedingt ein Mercedes gewesen sein muss, es könnte auch ein BMW oder Audi sein. Der Tatwagen sei optisch nun mal ein Allerweltsauto gewesen. „Einen lila Lamborghini merkt man sich eher, davon gibt es auch nicht so viele“, verdeutlichte er, dass die Suche nach dem Wagen der vielzitierten Nadel im Heuhaufen gleicht.

Fahrlässige Tötung mittlerweile verjährt

Kurz nach dem Unfall leitete die Zweibrücker Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung ein. Dieser Straftatbestand ist seit 2023 verjährt. Heißt: Sollte heute oder morgen ein Täter bekannt werden und handelt es sich tatsächlich um eine fahrlässige Tötung, dann gibt es kein Strafverfahren mehr und der Täter kommt straffrei aus der Sache raus. Anders sieht die Sache aus, wenn aufgrund eines möglichen Geständnisses oder eines Hinweises wegen Totschlags oder gar Mordes ermittelt würde: Totschlag verjährt erst nach 20 Jahren – das wäre hier am 1. Juli 2038 der Fall –, Mord dagegen nie.

Die Begriffe Mord und Totschlag werden im täglichen Sprachgebrauch gerne in einem Atemzug genannt – juristisch gibt es jedoch gravierende Unterschiede. Ein Mörder ist laut Gesetz, wer „aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet“. Von den sogenannten Mordmerkmalen muss mindestens eines erfüllt sein. Allen voran ist hier die Heimtücke zu nennen, also das Ausnutzen der Wehrlosigkeit des Opfers. Bei Totschlag wird das Töten einer anderen Person bestraft, ohne das eines der genannten Mordmerkmale zugrunde liegt.