Momente der Angst und Panik schilderte am Dienstag eine 36-jährige Zeugin vor dem Zweibrücker Landgericht im Prozess gegen den 35-jährigen, der im August in der Marienstraße einen 40-Jährigen erstochen haben soll. Die Frau des Vermieters des Angeklagten berichtete, sie und ihr Mann hätten sich in einer Wohnung eingesperrt, nachdem das 40-jährige Opfer blutend aus der Wohnung des Angeklagten getaumelt war. Sie habe Angst gehabt, der 35-Jährige könne noch mehr Menschen verletzen, so die Zeugin. Was genau in der Wohnung des Angeklagten passierte, versuchte das Gericht auch am zweiten Verhandlungstag über die Rekonstruktion der Vorgänge vorher und hinterher herauszufinden. Der Angeklagte, der sich am ersten Verhandlungstag zur Tat geäußert hatte, schweigt.