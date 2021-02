Wurde der Angeklagte kurz vor der Bluttat von dem späteren Todesopfer geohrfeigt? Das legt die Aussage des Richters nahe, der den Haftbefehl gegen den 35-jährigen Angeklagten eröffnet hatte und der am Montag beim Prozess am Landgericht aussagte. Dass er geohrfeigt worden war, habe der Angeklagte über seinen Verteidiger ihm gegenüber angegeben, so der Amtsrichter im Zeugenstand. Um die Frage, was den tödlichen Messerstich ausgelöst haben könnte, dreht sich auch der vierte Verhandlungstag im Prozess gegen den 35-Jährigen, den seinen 40-jährigen Nachbarn am späten Abend des 16. August erstochen haben soll. Die Tat räumte der Angeklagte ein, erklärte jedoch unmittelbar danach, sie in Verteidigungsabsicht begangen zu haben. Am ersten Prozesstag hatte der des Totschlags Angeklagte ausgesagt, er könne sich an den Stich selbst nicht mehr erinnern, seine Erinnerung setze kurz vorher aus.