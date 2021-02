Der am Dienstag in erster Instanz vom Landgericht zu sechs Jahren Gefängnis verurteilte 35-jährige Zweibrücker, der einen 40-Jährigen erstochen haben soll, geht in Revision. Das kündigte sein Rechtsanwalt Max Kampschulte am Donnerstag an. Der Widerspruch müsse innerhalb einer Woche nach dem Urteil eingelegt werden, danach werde das schriftliche Urteil zugestellt, danach bleibe ein Monat Zeit, die Revision zu begründen, so Kampschulte. Sein Mandant, der bei der Urteilsverkündung im Gerichtssaal randaliert hatte, sei im Gefängnis nach wie vor in Untersuchungshaft, da das Urteil vom Dienstag nicht rechtskräftig ist. Dem 35-Jährigen wird vorgeworfen, am 16. August in der Marienstraße einen 40-jährigen Nachbarn erstochen zu haben.