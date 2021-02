Vor dem Zweibrücker Landgericht läuft der dritte Verhandlungstag im Prozess um den tödlichen Messerstich in der Marienstraße. Am Mittwochmorgen stand die Aussage des Freundes des Getöteten im Mittelpunkt. Der Angeklagte habe in seiner Küche rumgekramt und sich in den Bart gebrummt, als er und der später Getötete in der Wohnung des Angeklagten waren. Das sagte ein 41-jähriger Zeuge im Prozess gegen den 35-Jährigen aus, der im August in der Marienstraße einen 40-Jährigen erstochen haben soll. Ob der Angeklagte da schon nach einem Messer suchte, konnte der Zeuge nicht sagen. Der Angeklagte habe zu diesem Zeitpunkt weder ängstlich noch aggressiv gewirkt, eher abwesend und kleinlaut. „Ich habe ihn da nicht als gefährlich eingeschätzt“, so der Zeuge. Kurz darauf ereignete sich die Bluttat in der Wohnung des Angeklagten.