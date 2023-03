Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Von ihrer Angst an jenem verhängnisvollen Augustabend berichtete eine 36-jährige Zeugin am zweiten Verhandlungstag gegen einen 35-Jährigen, der in der Marienstraße einen 40-Jährigen erstochen haben soll. Eine weitere Zeugin erklärte, die Bilder dieser Nacht verfolgten sie, es belaste sie sehr, dass sie dem Opfer nicht helfen konnte. Beide Frauen waren bei dem Sterbenden in seinen letzten Minuten.

Die 36-jährige Krankenschwester, die am Dienstag als Zeugin auftrat, ist die Ehefrau des Vermieters des Angeklagten. Am Abend des 16. August habe das Ehepaar, das unweit des Tatorts