Das Revisionsverfahren gegen den Zweibrücker, der im August vergangenen Jahres in der Marienstraße einen 40-jährigen Nachbarn erstochen haben soll, liegt beim Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Das Urteil des Zweibrücker Landgerichts – sechs Jahre Gefängnis – wird dort auf mögliche Rechtsfehler untersucht. Das bestätigte BGH-Sprecherin Inka Klein auf Anfrage.

Sollte der BGH auf fehlerhafte Anwendung des Rechts erkennen, wird die Sache zur weiteren Aufklärung an die Vorinstanz, also das Landgericht, zurückverwiesen. Wann der BGH die Untersuchung abgeschlossen hat, sei derzeit nicht absehbar, so Klein. In Zweibrücker Juristenkreisen hält man es für unwahrscheinlich, dass das dieses Jahr noch passiert. So lange der BGH keine Entscheidung getroffen hat, ist das Urteil nicht rechtskräftig.

Das Landgericht Zweibrücken verurteilte den Beschuldigten im Februar zu sechs Jahren Haft. Zu diesem Zeitpunkt war er 35 Jahre alt. Der Prozess erregte viel Aufsehen, wegen der Schwere des Tatvorwurfs und weil der Mann bei der Urteilsverkündung randalierte, so dass fünf Vollzugsbeamte ihn niederringen mussten.

Die Tat selbst räumt der Mann ein, seine Verteidigung durch Rechtsanwalt Max Kampschulte war allerdings darauf ausgelegt, dass er aus Angst zugestochen habe, weil er sich von dem 40-Jährigen in die Enge getrieben fühlte. Das Gericht hatte starke Zweifel an dieser Version und schloss sich der Forderung der Staatsanwaltschaft nach sechs Jahren Haft an, wenngleich sie wegen der Persönlichkeit des Täters von einem minderschweren Fall ausging.

Was letztendlich zu dem tödlichen Stich in der Wohnung des Beschuldigten führte, konnte im Prozess am Landgericht nicht geklärt werden, da sich zum Tatzeitpunkt nur der damals 35-Jährige und der 40-Jährige in der Wohnung aufhielten. Der Beschuldigte gab am Landgericht an, sich an das Zustechen nicht erinnern zu können. Auch daran hegte die Vorsitzende Richterin Susanne Thomas Zweifel. Kurz nach dem Urteilsspruch kündigte die Verteidigung die Revision an.

Eine Psychologin, die den Beschuldigten untersucht hatte, kam zu dem Ergebnis, dass weder eine geistige noch eine Lernbehinderung vorliege. Jedoch weise er eine erworbene Schädigung des Kleinhirns auf, die 2016 diagnostiziert wurde.

Das 40-jährige Opfer hinterließ eine Frau und zwei Kinder.