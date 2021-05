„Er hat sich wirklich angestrengt, aber nichts erreicht.“ So beschreibt sein ehemaliger Chef den 35-jährigen Zweibrücker, dem vorgeworfen wird, einen 40-jährigen Nachbarn erstochen zu haben. Am fünften Verhandlungstag kamen die Lebensumstände des Angeklagten und des Getöteten zur Sprache.

Der frühere Arbeitgeber, ein 67-jähriger Metzger des Zweibrücker Schlachthofs, sagte aus, dass der Angeklagte vor zehn Jahren schon einmal bei ihm gearbeitet habe und dann noch mal von 2018 bis August 2020. Er sei auf 450-Euro-Basis beschäftigt gewesen und habe seine Arbeit „so gut gemacht wie er konnte“. Sehr belastbar sei er nicht gewesen, „nervlich nicht so stabil“, so der Ex-Chef.

Als der Angeklagte vergangenes Jahr eine Festanstellung wollte, habe er ihm diese in Aussicht gestellt, so der Zeuge – unter der Voraussetzung, dass der 35-Jährige den „Sachkundenachweis für das Betäuben und Töten von landwirtschaftlichen Nutztieren“ erwirbt. Der Angeklagte habe sich um den Schein bemüht, sei aber in einer Teilprüfung, dem Betäuben von Rindern per Bolzenschussgerät, durchgefallen. Er sei als zu zögerlich eingestuft worden, das Betäuben müsse zügig vonstatten gehen, um den Tieren unnötigen Stress zu ersparen.

Zwei Monate später habe er die Prüfung wiederholt, diesmal bestanden. Jedoch habe eine Tierärztin des Kreisgesundheitsamts, die im Schlachthof tätig war, den Schein nicht unterschrieben. Auch ihr sei der Angeklagte beim Betäuben zu langsam und zu unsicher gewesen. „Er hatte nun den Schein, durfte die Arbeit aber trotzdem nicht machen“, so der ehemalige Chef. Dieser Umstand und die damit geplatzte Festanstellung hätten den Angeklagten umgetrieben. Er habe ihn nie aggressiv erlebt, nach der Sache mit dem Schein sei er aber öfter tobend durch den Betrieb gelaufen, so der Zeuge.

Der Angeklagte sei im Schlachthof von Kollegen oft verspottet worden. „Ich habe es gut mit ihm gemeint, aber es hat nicht gereicht“, so der Ex-Chef. Der 35-Jährige habe sich in vielen Metzgereien beworben. „Aber die haben ihn nur ausgenutzt, dort sollte er dann immer zur Probearbeit kommen, und danach war wieder nichts“, sagte der Zeuge, und: „Er hat sich wirklich angestrengt, aber nichts erreicht.“

Dass der Angeklagte zu Hause einen Satz Ausbeinmesser hatte, sei nicht ungewöhnlich, so der Zeuge. Alle Schlachter benutzten auf der Arbeit ihre eigenen Messer, viele bewahrten diese zu Hause auf. Der 40-Jährige wurde mit einem solchen Ausbeinmesser erstochen.

Der 30-jährige Juniorchef schilderte dem Gericht einen Vorfall im Sommer 2020. Der Angeklagte habe an dem Tag den Bescheid vom Kreisveterinäramt bekommen, dass sein Schein nicht vollständig anerkannt wird. Am späten Abend sei er bei der Nachtschicht im Schlachthof aufgetaucht. „Er hat rumgeschrien, dass er nicht mehr kommt, und war völlig außer sich.“ Kurz darauf sei die Polizei gekommen. Gerufen hatten die Beamten Anwohner, die den Angeklagten wutentbrannt zum Schlachthof hatten laufen sehen.

Handgreiflich sei der 35-Jährige aber auch an diesem Tag nicht geworden, so der frühere Juniorchef. „Er war auch sonst nie streitsüchtig“, so der Zeuge.

Tante: Eher unbeholfen als aggressiv

Auch eine Tante des Angeklagten beschrieb diesen als eher unbeholfen denn aggressiv. „Wenn er etwas nicht versteht oder sich ungerecht behandelt fühlt, dann wird er laut.“ Gewalttätig habe sie ihn nie erlebt. Als kleines Kind habe er oft an Fieberkrämpfen gelitten, einmal sei er zur Kur in Tübingen gewesen. Eine Weile habe er die Nardinischule in Pirmasens besucht, für Kinder, die besondere Unterstützung brauchen. Vor dem ersten Lockdown im März vergangenen Jahres habe er erzählt, dass er Ärger mit dem Vermieter habe. Dieser habe persönliche Dinge von ihm, etwa Fotos, einfach weggeworfen.

Vater des Getöteten sagt aus

Der Vater des Getöteten sagte, sein Sohn habe sein eigenes Leben gelebt, den Kontakt zu den Eltern aber immer gehalten. Zuletzt gesehen habe man sich vier Wochen vor der Tat, als sein Sohn ihm bei einer Arbeit half. „Er war immer zuverlässig und hilfsbereit“, so der Vater. Dass sein Sohn nicht mehr bei seiner Frau und den beiden Kindern wohnte, habe er erst später erfahren. „Er wollte uns mit seinen Problemen nie belasten.“

Der Mutter des Getöteten gehe es sehr schlecht, sie sei in psychologischer Behandlung. Er selbst habe schlimme Träume seitdem, sehe seinen Sohn manchmal als Kind im Traum. Die Schwiegertochter habe seit der Beerdigung den Kontakt abgebrochen, seitdem habe er auch seine acht und zehn Jahre alten Enkel nicht mehr gesehen.

Der Angeklagte richtete die kurzen Worte „Es tut mir leid. Entschuldigung“ an den Vater des Getöteten.

Rechtsmediziner: Tat geschah im Bad

Es gebe Hinweise, dass dem Opfer der tödliche Stich im Bad des Angeklagten zugefügt wurde, erklärte ein Homburger Rechtsmediziner im Zeugenstand. Zwar habe der Getötete auch einen Schnitt an der rechten Hand aufgewiesen, doch seien im Bad gefundene Blutspuren mit dieser Handverletzung alleine nicht zu erklären. Laut Blutspuren-Gutachten wurde dem 40-Jährigen im Bad das Messer in die Brust gestochen, er taumelte in einer Rückwärtsbewegung hinaus, fiel in der direkt anschließenden Küche kurz zu Boden, richtete sich wieder auf, wobei er sich auf einen Hocker stützte, und rettete sich dann noch aus der Wohnung. Die Wohnung müsse man sich wie einen Schlauch vorstellen, mit Flur, Küche und Bad direkt hintereinander und dem Bad als letzten Raum.

Manches konnte auch der Rechtsmediziner nicht sicher deuten. So etwa, ob die Verletzung an der rechten Hand des Opfers entstand, als er das Messer abwehren wollte, oder als er es sich selbst aus der Wunde zog. Unklar war auch die Herkunft einer Abschürfung an der linken Hand des Opfers. „Kann sein, dass er damit zugeschlagen hat, kann sein, dass er sich die Haut am Boden oder an der Wand abschürfte“, so der Gutachter. Mit Sicherheit könne er sagen, dass das Opfer keine Chance hatte. „Diese schwere Verletzung wäre nicht zu überleben gewesen, auch nicht, wenn direkt ein Arzt da gewesen wäre.“ Der Mann sei in Sekundenschnelle verblutet. Es sei „bemerkenswert, dass er es überhaupt noch raus auf die Straße schaffte“.

Die Verhandlung wird am 19. Februar fortgesetzt.