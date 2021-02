„Es tut mir leid. Entschuldigung.“ Diese kurzen Worte richtete der Angeklagte am Mittwoch an den Vater des Getöteten. Dem 35-Jährigen wird vorgeworfen, am 16. August einen 40-jährigen Nachbarn erstochen zu haben. Der Vater des Opfers wurde am fünften Verhandlungstag am Zweibrücker Landgericht als Zeuge gehört. Es ging um die Lebensumstände des Getöteten zum Tatzeitpunkt, auch um die des Angeklagten. Eine Verwandte und der ehemalige Arbeitgeber bezeichneten den 35-Jährigen als wenig belastbar und instabil. Wenn er etwas nicht verstanden habe oder sich ungerecht behandelt fühlte, sei er laut geworden. Als aggressiv fiel er aber weder der Verwandten noch seinem Arbeitsumfeld auf.