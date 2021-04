Mit einem Stich in den Nacken hat am Abend des 25. April in der Wilhelmstraße ein damals 23-Jähriger seinen Vater getötet. In einem sogenannten Sicherungsverfahren verurteilte ihn das Landgericht einen Tag vor Weihnachten wegen Totschlags. Mittlerweile ist das Urteil rechtskräftig.

Schon wenige Monate nach der Tat wurde der junge Mann aus der Untersuchungshaft im Zweibrücker Gefängnis in die forensische Psychiatrie verlegt. Das Landgericht stellte im Prozess fest, dass der damals 23-Jährige seinen Vater im Zustand der Unzurechnungsfähigkeit getötet hatte. Der psychologische Gutachter bescheinigte eine psychotische Erkrankung. Aus diesem Grund musste der Täter nach dem Urteilsspruch auch nicht ins Gefängnis, sondern wird weiterhin in der Psychiatrie behandelt.

Die Vertreter der Nebenklage äußerten schon im Prozess Zweifel daran, dass der damals Angeschuldigte wirklich psychisch krank sei und sprachen stattdessen von einem „heimtückischen Mord“. Rechtsanwalt Marcus Hertel ließ sich nach dem Urteilsspruch die Möglichkeit offen, in Revision zu gehen.

Uwe Fischer, Vizepräsident und Sprecher des Zweibrücker Landgerichts, teilte einige Wochen nach dem Prozess mit, dass die Nebenklage Revision eingelegt habe. Monate später war der Fall weder beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe noch beim Bundesgerichtshof bekannt. Das hat einen einfachen Grund: Die Nebenklage legte Fischer zufolge zwar Revision ein, haben diese aber nicht fristgerecht begründet. Daher „hat die erste Strafkammer des Landgerichts die Revision als unzulässig verworfen“, erläutert Fischer. Das im Dezember gefällte Urteil ist damit rechtskräftig. Aus welchem Grund Hertel und seine Kollegen die Frist verstreichen ließen, ist nicht klar. Der Rechtsanwalt ließ mehrere Anfragen der RHEINPFALZ unbeantwortet.