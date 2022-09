Am Donnerstagabend hat in Zweibrücken ein Mann die Fensterscheibe zum Wohnzimmer eines Hauses in der Max-Planck-Straße mit einem Stein eingeworfen. Wie die Polizei meldet, ist der Täter dem 61-jährigen Wohnungsinhaber persönlich bekannt; dieser habe ihn noch vorm Haus angetroffen und zur Rede gestellt. Dabei habe sich der Steinewerfer entschuldigt und gesagt, er habe „die Wohnung verwechselt“. Als der 61-Jährige sagte, er rufe jetzt die Polizei, sei der Werfer weggelaufen. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt.