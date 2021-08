Mit der Einstellung endete am Mittwoch ein Verfahren am Amtsgericht wegen Körperverletzung in zwei Fällen. Begründung: kein hinreichender Tatverdacht.

Oberamtsanwalt Peter Freyer, Vertreter der Staatsanwaltschaft, und der Vorsitzende Richter Stefan Pick anerkannten, dass aufgrund des Aussageverhaltens der Geschädigten eine Verurteilung des Angeklagten wegen fehlender, objektiver Beweismittel nicht möglich ist. Das Opfer, die Ehefrau, berief sich vor Gericht auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht und machte zum Sachverhalt keine Angaben.

Was niemanden unter den Anwesenden im Sitzungssaal ernsthaft verwunderte. Hünenhaft und mit zahlreichen körperlichen Accessoires verziert, nahm der Angeklagte neben seinem Rechtsanwalt auf der Anklagebank Platz. Über seinen Verteidiger ließ er verlauten, dass er zur Anklageschrift keine Stellung nehmen wird. Laut dieser soll er im Februar und April 2020 seiner Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in Zweibrücken mehrfach ins Gesicht geschlagen und sie auf dem Boden liegend mit Tritten misshandelt haben. So jedenfalls die Äußerungen der Frau bei den anschließenden polizeilichen Vernehmungen. Diese bildeten auch die Grundlage der Anklageschrift.

Da sie diese Misshandlungen am Mittwoch in der Hauptverhandlung im Zeugenstand mit dem Verweis auf ihr Aussageverweigerungsrecht nicht bestätigen wollte, sah der Vertreter der Staatsanwaltschaft keine weitere Möglichkeit das Verfahren im Sinne der Anklageschrift fortzuführen. Die Frage von Oberamtsanwalt Freyer, ob sie überhaupt an einer Bestrafung ihres Ehemannes interessiert sei, verneinte sie ebenfalls. Daher beantragte er die Einstellung des Verfahrens. Richter Pick blieb nichts anderes übrig, als dem Antrag zu folgen.

Letztlich präsentierte der Rechtsanwalt des Angeklagten dem Gericht einen Vergleich das Familiengerichtes in Zweibrücken vom 26. Juli, wonach sich die Eheleute in einem Zivilverfahren geeinigt haben.