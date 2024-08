Drei Brüder aus Syrien, die in Zweibrücken und Homburg leben, mussten sich am Dienstag wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Zweibrücker Amtsgericht verantworten. Die Verhandlung ergab zwei völlig verschiedene Versionen vom Tathergang und fand ein plötzliches Ende.

Staatsanwalt Christian Heinekamp warf dem Trio vor, am 21. Januar 2023 kurz vor 23 Uhr gemeinschaftlich einen anderen Syrer in der Homburger Straße angegriffen und verletzt zu haben. „Einer hielt ihn fest, und die anderen schlugen ihm ins Gesicht, bis er zu Boden ging. Dann kam ihm ein Anwohner zu Hilfe.“ Das Opfer habe sich mit Gesichts- und Schädelprellungen in ärztliche Behandlung begeben müssen. Bei der Auseinandersetzung sei auch seine Brille im Wert von 150 Euro zu Bruch gegangen. Ein Dolmetscher übersetzte die Anklage für die beiden jüngeren Brüder ins Syrische.

Der mit 32 Jahren älteste Bruder, der im Gegensatz zu den beiden Jüngeren Deutsch spricht, lebt seit fast zehn Jahren in Deutschland und hat Anfang des Jahres sein Studium abgeschlossen. Er sei verheiratet und Vater von zwei Kindern. Für Heiterkeit im Gerichtssaal sorgte seine Replik auf die Frage von Strafrichterin Sabrina Balz, ob er Schulden habe. „Noch nicht“, antwortete er. Das Strafverfahren hänge seit mehr als anderthalb Jahren wie ein Damoklesschwert über seiner Zukunft. Er sei schon gestraft genug, denn so lange das Verfahren nicht abgeschlossen sei, gehe es mit seiner Einbürgerung nicht voran. Und sein beruflicher Werdegang leide. Eine Bewerbung für den baden-württembergischen Staatsdienst musste er verstreichen lassen. Zuletzt arbeitete er im Verkehrsgewerbe.

Mann erschien mit zwei Stöcken bewaffnet

Die Ereignisse am vermeintlichen Tattag hätten sich komplett anders zugetragen als in der Anklage dargestellt, schilderte der 32-Jährige. Das Ganze sei gegen 22 Uhr, nicht gegen 23 Uhr passiert. Als Beweis legte er eine Bestätigung seines Arbeitgebers, einem Taxiunternehmen, vor, dass das vermeintliche Opfer um diese Zeit ein Taxi zur Shell-Tankstelle in die Homburger Straße bestellt hatte. Fahrer des Taxis sei der Angeklagte selbst gewesen. Seine beiden Brüder habe er zufällig an der Tankstelle getroffen. Sie seien mit dem Auto auf dem Weg nach Homburg gewesen. Der Jüngste habe von dem Taxifahrgast Wochen zuvor für 250 Euro einen E-Scooter gekauft und ihm zusätzlich ein Darlehen über 150 Euro gegeben. Er habe an diesem Abend die versprochenen Fahrzeugpapiere sowie die 150 Euro haben und den Scooter endlich nutzen wollen.

Sie seien dann zu der knapp 100 Meter entfernten Wohnung des angeblichen Opfers gegangen und hätten an der Wohnungstür geklingelt. Ein anderer Mann sei mit zwei Stöcken bewaffnet erschienen und das vermeintliche Opfer habe seinem jüngsten Bruder ein Messer an die Schulter gehalten. Der älteste Bruder sagte, er habe gesehen, wie der zweite Bruder eingeschritten sei und der Jüngste – „er ist Boxer“ – sich auch erfolgreich gewehrt habe. „Wir haben erst bei der Polizei gehört, dass wir geschlagen haben sollen“, sagte der Älteste aus. Die Version der beiden anderen Brüder vom Tathergang fügte sich nahtlos in diese Aussagen ein.

Opfer schildert Tathergang komplett anders

Zweieinhalb Monate später, am 6. April, hatte das vermeintliche Opfer eine Erklärung beim Anwalt des ältesten Angeklagten abgegeben, die vor Gericht verlesen wurde. Daraus gehe hervor, dass sein Mandant gar nicht an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sei, schilderte der Strafverteidiger.

Das vermeintliche Opfer stellte als Zeuge den Tathergang komplett anders dar. Er habe an diesem Abend mit dem Taxi zu seiner Freundin in die Innenstadt fahren und keinen der drei Brüder bei sich zu Hause haben wollen. Und er habe auch kein Messer in der Hand gehabt. Vielmehr habe ihn der zweitälteste Bruder festgehalten und der Jüngste habe zugeschlagen. „Als ich auf dem Boden lag, haben sie mich alle getreten.“ Ein Freund habe schließlich die Polizei gerufen.

Zehn Zeugen wurden nicht vernommen

Als Ursache des Streits vermutete er Eifersüchteleien des jüngsten Angeklagten. „Haben Sie dem Jüngsten einen E-Scooter verkauft?“, wollte die Richterin wissen. Er habe mal Drogen genommen und deswegen nicht mehr fahren dürfen, erklärte er. Den E-Scooter, den er ohne Papiere und Kaufvertrag von einem Freund gekauft hatte, habe er daher bei dem Jüngsten gelassen. „Ich hatte auch Schulden bei ihm, so 300, 400 Euro.“ Nach dem Vorfall im Januar 2023 hätten ihn die Brüder unter Druck gesetzt und ihm gesagt, dass es Probleme mit der beantragten Staatsbürgerschaft gebe. Das habe dann nachgelassen, nachdem er am 6. April die Erklärung beim Verteidiger unterzeichnet habe, dass der Älteste nichts damit zu tun hatte.

„Bevor der Zeuge reinkam, war ich von der Unschuld der drei Brüder überzeugt. Nach der Zeugenaussage sehe ich es anders“, meinte Staatsanwalt Heinekamp. „Die eine Geschichte ist so gut wie die andere.“ Es sehe so aus, als hätten die beiden Jüngeren ihren älteren Bruder aus der Sache raushalten wollen. Der Staatsanwalt bot schließlich an, das Verfahren nach Paragraf 153 Strafprozessordnung einzustellen. Nachdem die drei Verteidiger zustimmten, verkündete Richterin Sabrina Balz die Einstellung des Verfahrens. Die Kosten des Verfahrens gehen zu Lasten der Staatskasse, die Angeklagten tragen wiederum ihre Auslagen, also vor allem die Anwaltskosten. Zehn weitere geladene Zeugen, die vorm Gerichtssaal warteten, wurden somit nicht mehr vernommen.