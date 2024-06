Kamal Midani (24) ist in Deutschland zu Hause. Dass der Syrer eine schwere Zeit hinter sich hat, hat ihn nicht aus der Bahn geworfen. Im Gegenteil. Er hat als Basketballer, Schiedsrichter und Trainer der VT Zweibrücken viele Freunde gefunden.

Nach neun Jahren Wartezeit hat es der junge Syrer Kamal Midani geschafft, seit einem Jahr ist er deutscher Staatsbürger. Auch beruflich hat sich Midani – Basketballspieler, Trainer und Schiedsrichter

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

bie der TV cmlkZ&eieun;brwu ;shnd&a wehinznisc ni antDldsehcu utg lgeen.eitb rE ttesh kzru rvo med bcAlshssu als goiLirla.kesertg

ebdn&q;oueiM ru;elii&dmagjreh iclchsesuh lsuudibngA bhae ihc ni Sa;ermucbk&nraul in edr rfuulssheB,ec in dre ZBB am gHrabl,e sorlebtiav. enD hsap