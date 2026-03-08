Das Outlet-Center am Zweibrücker Flugplatz wird 25 Jahre alt. Zum Silberjubiläum kündigt die Verkaufseinrichtung für den Monat März eine festliche Atmosphäre mit Rahmenprogrammen an. Für Samstag, 14. März, steht „eine emotionale Reise durch die Fashion-Geschichte des Fashion Outlets“ auf dem Plan, wie es in der Ankündigung heißt. Als Stargast wird für jenen Samstag, 13.15 Uhr, das Model Sylvie Meis im Outlet erwartet. In Deutschland wurde die Moderatorin als Ehefrau des niederländischen Fußball-Nationalspielers Rafael van der Vaart bekannt, der von 2005 bis 2008 und von 2012 bis 2015 im Trikot des Hamburger SV erfolgreich war.

Im Rahmen der Publikumsaktion „ Zweibrücken Gesund“ am verkaufsoffenen Sonntag, 22. März, wird das Fashion Outlet eine Laufveranstaltung für alle Fitnesslevel durch Zweibrücken organisieren. Dafür anmelden kann man sich über die Outlet-Webseite.