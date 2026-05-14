Amtierender Stadtmeister und Hallen-Stadtmeister ist der SVN Zweibrücken schon. Am Sonntag kann er nun auch noch die Meisterschaft in der A-Klasse perfekt machen.

Bei 71 Punkten stehen die Niederauerbacher vor dem vorletzten Spieltag. Sie könnten sich sogar eine Heimniederlage gegen die SG Rieschweiler II leisten, sollte der direkte Verfolger, die SG Weselberg/Linden (65 Punkte), ebenfalls verlieren oder nur einen Punkt holen. Bei einem Punktgewinn oder Sieg ist sowieso nichts mehr am größtmöglichen Ligaerfolg für das Team von Spielertrainer Mentor Shabani zu rütteln.

In die Rechnerei hineinkommen, das steht für Shabani aber nicht zur Diskussion. „Wir spielen so eine starke Runde, schauen die ganze Zeit nur auf uns und machen unsere Aufgaben, da fangen wir jetzt am Sonntag nicht an, das zu ändern“, sagt der Wirtschaftsingenieur. Bevor der Titelgewinn nicht hundertprozentig sicher ist, nimmt er auch (noch) keine Gratulationen an, die ihn zugegebenermaßen schon erreicht hätten. „Natürlich sieht es sehr gut für uns aus, das weiß bei uns auch jeder, aber genau jetzt müssen die Jungs auch mit dem Kopf dabeibleiben und es durchbringen“, appelliert er weiter. „Auch wenn vieles, was ich sage, Floskeln sind, aber auch gegen Rieschweiler II müssen wir 110 Prozent geben, um den Erfolg zu bekommen. Wir haben in der Vorbereitung die Grundlage für so eine Saison gelegt und jetzt können wir den Erfolg auch einfahren“, erklärt der weiterhin verletzte Spielertrainer. Darum will er auch dieses Mal nicht zu viel über den Gegner sprechen, sondern er richtet den Fokus auf seine Spieler, deren Einstellung, das Umsetzen seines Spielplans. Wenn das alles funktioniert habe, dann werde am Sonntag natürlich gefeiert werden.

Preuß wohl im Landesligateam

Da die erste Mannschaft der SG Rieschweiler in der Landesliga am Wochenende ein immens wichtiges Abstiegsduell beim FC Schmittweiler-Callbach vor der Brust hat, wird der Spielertrainer von Rieschweiler II, Daniel Preuß, aller Voraussicht nach dort zum Kader gehören und nicht bei der zweiten Mannschaft sein. Der zweite Spielertrainer des A-Klasse-Teams, Pascal Emser, kümmert sich also bei der Aufgabe in Niederauerbach alleinverantwortlich um die zweite Mannschaft. Der Aufsteiger ist im gesicherten Mittelfeld, nach oben und unten geht wenig, darum gibt Emser auch zu: „Ich merke schon, dass die Luft bei einigen raus ist.“ Das wird auch zunächst in der Vorbereitung die größte Aufgabe für ihn sein, die Jungs dementsprechend zu motivieren. Dass er das auch hinbekommt, davon ist er überzeugt. „Wir haben ja auch ein paar andere erfahrene und ältere Spieler dabei, die helfen mir“, beginnt der 35-Jährige zu erläutern. „Zumal die Saison noch nicht zu Ende ist und ich nichts herschenken möchte. Wir müssen in Niederauerbach aufpassen und die richtige Einstellung an den Tag zu legen, sonst können wir da schnell unter die Räder kommen“, betont Emser. Es werde daher erst einmal gelten, den Tabellenersten nicht ins Spiel kommen zu lassen, dessen Abläufe zu stören. Je länger seine Mannschaft das Spiel offen gestaltet und stabil steht, werde sie auch Räume bekommen, die sie dann nutzen will.

PascalEmser Archivfoto: Laz

Beim Toreschießen liegt Pascal Emser aktuell sogar vor Spielertrainer-Kollege und Sturmspieler Daniel Preuß. Beide haben 14-mal eingenetzt, Preuß brauchte dazu allerdings 24 Begegnungen, der eher defensiv beheimatete Emser eine Partie weniger. „Das liegt daran, dass ich diese Saison vermehrt in der Zentrale weiter vorne mich bewege und nicht mehr in der Innenverteidigung. Entweder auf der Sechs oder auch mal offensiv auf der Zehn, da ergeben sich dann natürlich auch für mich mal Chancen, die ich reinmache“, erklärt er lachend.