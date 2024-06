Der SVN-Coach will nach zehn Jahren kürzertreten und mehr Zeit für die Familie haben. Der Posten bleibt aber auch in der Familie.

Nun also doch: Während Andreas Hergert zu Jahresbeginn noch seine Zusage für ein weiteres Jahr als Coach der A-Klassen-Mannschaft des SVN Zweibrücken gegeben hatte, hat der Verein auf seiner Facebook-Seite die überraschende Trennung bekannt gegeben. Den Trainerjob übernimmt Mentor Shabani.

Andreas Hergert hatte den SVN Zweibrücken nach der Insolvenz im Jahr 2015 in der C-Klasse übernommen. In seinen zehn Spielzeiten als Trainer brachte der 37-Jährige den Klub bis in die A-Klasse, wo man zuletzt immer im oberen Tabellendrittel mitspielte. Auch diese Runde kickte das Team vorne mit, schrammte knapp am Relegationsplatz vorbei. Der verheiratete Familienvater wollte nun mehr Zeit fürs Privatleben haben.

Sein mitspielender Co-Trainer und Schwager, Mentor Shabani, rückt daher im Sommer in die Cheftrainer-Position. Mit Stefan Kehl wird ihm ein Rückkehrer als Co-Trainer zur Seite gestellt. Diesen Posten hatte er schon von 2021 bis 2023. „Für mich ist es eine Herzensangelegenheit, natürlich helfe ich dem SVN in dieser Situation weiter“, sagte Kehl zu seiner kurzfristigen Entscheidung.