Volleyball-Landesligist SVK Blieskastel/Zweibrücken (graue Trikots) hat an seinem ersten Heimspieltag der Saison 2021/22 beide Spiele verloren. Mit 0:3 (11:25, 11:25, 24:26) unterlag das Team von Trainer Alexander Hoffmann, der am Samstag in der Hofenfelshalle gesundheitlich angeschlagen fehlte, erst dem TV Saarwellingen 3. Im zweiten Spiel des Abends gewann die Hoffmann-Truppe zwar mit 25:22 den zweiten Satz, musste sich aber auch dem TV Wiesbach 3 mit 1:3 (12:25, 25:22, 20:25, 8:25) letztlich beugen. Das Team des SV Blieskastel/Zweibrücken hatte aus zwei Gründen große Personalprobleme. „Es geht gerade eine Erkältungswelle durch die Mannschaft“, erklärte Coach Hoffmann einerseits. Dazu fehlten einige SVK-Spieler, weil sie die neuen Corona-Regeln (2G in der Halle, also geimpft oder genesen) nicht einhalten konnten. Um den Spielbetrieb vorerst weiter zu gewährleisten, hatte der Saarländische Volleyballverband das sogar auf 2G+ ausgeweitet: Selbst die geimpften Spieler müssen dabei noch einen tagesaktuellen Test mitbringen. „Wir waren in beiden Spielen nur zu siebt. Nach dem ersten Spiel ist einer gegangen, dafür ein anderer gekommen“, erzählte SVK-Mittelangreifer Alexandru Sikotorski. Auf dem Foto blockt er gerade (rechts, links sein Teamkollege Alex Janzen) gegen einen Saarwellinger Angreifer. Die fast vollzählig aus Anfängern bestehende Zweibrücker Mannschaft habe Schwierigkeiten im Angriff gehabt, weil vorgesehene Spieler wegen der Corona-Regelung fehlten und mit Bankspielern ersetzt wurden. „Wir hatten zum Beispiel keinen Steller, und unser Laufsystem hat auch nicht geklappt“, stellte der 24-Jährige fest, der im Zweibrücker Nardini-Klinikum arbeitet. Die Mannschaft habe nicht das spielen können, was sie sich durchaus im Training schon erarbeitet hatte. „Das war einfach schlecht“, meinte Sikotorski trocken. Der Stimmung im Team tat das aber keinen Abbruch. „Uns war ja allen bewusst, was in der Landesliga auf uns zukommt“, sagte er.