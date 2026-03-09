Es sollte für die Volleyballer des SVK ein weiterer Schritt in Richtung Oberliga-Verbleib werden. Doch sie verloren das Heimspiel gegen Tabellennachbar TG Konz klar.

Für Spielertrainer Alexander Hoffmann war das 0:3 (19:25, 21:25, 15:25) vermeidbar. „Wir haben über das gesamte Spiel aber zu viele Aufschlagfehler gemacht, und auch beim Blocken und bei der Ballannahme haben wir es dem Gegner zu leicht gemacht zu punkten“, nannte er Gründe für die Niederlage. Ein weiterer: der an diesem wichtigen Spieltag sehr dünn besetzte Kader. „Wir hatten kaum Reserven auf der Bank, um bei wichtigen Spielständen entsprechend zu reagieren“, klagte Hoffmann, der zudem mangelnden Trainingsbesuch als weitere Ursache für die Niederlage anführte.

Dabei begann die Partie am Samstag noch gut für die Gastgeber, die im ersten Satz bis zum 19:18 immer vorne lagen. „Dann kam es irgendwie zum Bruch in unserem Spiel“, sagte SVK-Libero Felix Hoffmann. „Wir haben den Gegner durch eigene Fehler stark gemacht und dadurch den möglichen Satzgewinn verschenkt. Hätten wir den gewonnen, wäre die Gesamtpartie sicher positiver für uns verlaufen“, urteilte Felix Hoffmann.

Die Konzer „Riesen“

Auf der anderen Seite war Dieter Scholl, Spielertrainer der TG Konz, glücklich über den Auswärtssieg, durch den sein Team weiter ins Tabellenmittelfeld rückte. „Man hat heute gesehen, dass wir als Mannschaft in den letzten Wochen viele Fortschritte gemacht“, lobte Scholl. Herausragend bei der TG Konz waren die großen Angriffsspieler Benjamin Duranovic, Florian Hädicke und Yannik Steffen, die mit krachenden Schmetterschlägen immer wieder ins Ziel trafen. Auch beim Blocken waren die Konzer „Riesen“ kaum zu überwinden. So gewannen die Gäste dank einer konzentrierten Leistung auch den zweiten Satz verdient mit 25:21. Satz drei lief dann mit 25:15 vollends am Zweibrücker Team vorbei.

Zwei Spieltage vor Saisonende liegt der SVK auf dem achten Tabellenplatz, einem Abstiegsrang. Nun muss die Mannschaft in den letzten zwei Saisonspielen zu Hause gegen den TV Bliesen und zum Rundenfinale auswärts bei der VSG Saarlouis unbedingt noch Punkte holen, um in der Oberliga zu bleiben.