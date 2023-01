Der SVK Blieskastel/Zweibrücken gewann zum Rückrundenstart seine beiden Heimspiele. Die Landesliga-Mannschaft von Spielertrainer Alexander Hoffmann hat damit die Weichen in eine eindeutige Richtung gestellt.

Die Volleyballer des SVK Blieskastel/Zweibrücken bleiben nach dem Start in die Rückserie auf Platz eins in der Landesliga und sind weiterhin ungeschlagen. Zum Start in die Rückrunde hatte das Team von Spielertrainer Alexander Hoffmann mit dem TV Düppenweiler und dem TV Klarenthal II die beiden direkten Verfolger im Heimspiel in der Turnhalle des Zweibrücker Hofenfels-Gymnasiums zu Gast. Gegen Klarenthal II gewann der SVK in vier Sätzen. Noch spannender war es dann im zweiten Spiel gegen Düppenweiler, als erst im fünften Satz die Entscheidung fiel.

„Wir wussten, dass da zwei vorentscheidende Spiele um die Meisterschaft auf dem Programm standen. Durch die beiden Siege ist uns eine kleine Vorentscheidung gelungen“, stellte Hoffmann freudig fest. „Jetzt liegt es an uns, nicht mehr zu patzen.“

Gegner selbst stark gemacht

In der ersten Partie gegen Klarenthal verschlief der SVK aus Zweibrücken den ersten Satz gegen einen routinierten Gegner. „Allein mit zehn Angabefehlern haben wir den Gegner stark gemacht“, kritisierte Zweibrückens Spielertrainer sein Team. Seine eigene Leistung stufte Hoffmann in diesem Durchgang ebenfalls als schwach ein. „Ich habe als Zusteller auch nicht gut gespielt“, sagte der Coach. In den nächsten drei Sätzen wurde Zweibrücken dann besser. Mit Daniel und Michael Hoffmann, den beiden Brüdern des Trainers, wurden viele Angriffe über die Position vier erfolgreich abgeschlossen. „Auch die Blocks haben zum Schluss wieder funktioniert“, lobte Coach Hoffmann sein Team.

Am Ende fast fehlerfrei

Das zweite Spiel gegen Tabellenzweiten aus Düppenweiler war überaus spannend. Zuerst gewann der SVK den ersten Satz, verschlief aber dann die Durchgänge zwei und drei und lag nun zurück. „Doch im vierten Satz, und vor allem im Entscheidungssatz fünf, haben wir, auch mit guten Aufschlagserien meines Bruders Michael, fast fehlerfrei gespielt“, fand der Spielertrainer.

So spielten sie

SVK Blieskastel/Zweibrücken – TV Klarenthal II 3:1 (23:25, 25:22, 25:22, 25:13), SVK – TV Düppenweiler 3:2 (25:19, 20:25, 19:25, 25:10, 15:1)

Aufstellung SVK: Daniel Hoffmann, Alexander Hoffmann, Michael Hoffmann, Mathias Gellert, Timo Werner, John- Joel Neumann, Philipp Heideneich, Andy Johannes Töws, Andreas Eitel, Heinrich Schneider, Pavlo Kolos, Michael Janzen.