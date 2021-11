Die neu zusammengewürfelte Volleyball-Herrenmannschaft des SVK Blieskastel/Zweibrücken hat ihr zweites Spiel in der Saar-Landesliga beim TV Limbach 3 mit 1:3 Sätzen (25:21, 25:19, 19:25, 25:12) verloren. „Die Stimmung war hinterher trotzdem sehr gut, weil wir unseren ersten Satz gewonnen haben und durchaus mithalten konnten“, sagte SVK-Kapitän Georg Görzen.

„Alle waren mit sehr viel Begeisterung dabei. Es waren Fortschritte zu sehen gegenüber dem ersten Spiel“, befand der 32-Jährige auch mit Blick darauf, dass sein extrem unerfahrenes Team im ersten Satz sogar schon mit zehn Punkten Vorsprung geführt hatte. Dann habe der SVK den Durchgang aber noch aus der Hand gegeben. „Wir haben wir da zu viele leichte Fehler gemacht, vor allem in der Annahme. Das muss besser werden“, sagte der Kaiserslauterer. Er als Steller habe auch nicht so gute Entscheidungen getroffen, „und wir haben unsere Angriffe nicht aggressiv genug ausgespielt“.

Erste Heimspiele am 27. November

Am kommenden Samstag hätte eigentlich der erste Heimspieltag der SVK-Truppe steigen sollen, aber der VC Weiskirchen hatte seine Mannschaft zwischenzeitlich zurückgezogen. „Jetzt treffen wir uns zu einem spontanen Trainingslager, trainieren einfach verschiedene Abläufe und essen vielleicht noch was zusammen“, verdeutlicht Görzen. Weiter geht’s für das SVK-Team nun am 27. November – zu Hause gegen den TV Saarwellingen 3 und den TV Wiesbach 3.