Die Herren des SVK Blieskastel/Zweibrücken gehen mit einem klaren Ziel in die neue Saison in der Landesliga Saar: Aufstieg in die Verbandsliga. Am Samstag legen die SVK-Volleyballer um 16 Uhr mit der Partie beim TV Düppenweiler im Landkreis Merzig-Wadern los.

„Nach der coronabedingten Pause hoffen wir auf eine normale Runde“, sagt Alexander Hoffmann, Spielertrainer und Abteilungsleiter des SVK Blieskastel/Zweibrücken, und freut sich darauf, dass