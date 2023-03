Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Lang, lang ist’s her: Im Februar 2020 bestritten die Volleyball-Herren des SVK Blieskastel/Zweibrücken ihr bisher letztes Pflichtspiel. Am Samstag greift die Mannschaft von Trainer Alexander Hoffmann in der Saar-Landesliga wieder ins Spielgeschehen ein: ab 17 Uhr beim TV Losheim.

Die Saison 2019/20 war wegen der Corona-Krise abgebrochen, die nächste Spielzeit erst verschoben, dann erst gar nicht begonnen worden. „Auch die jetzige Saison hatte der Saarländische Volleyball-Verband