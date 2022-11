Die Volleyballer des SVK Blieskastel/Zweibrücken, aktuell Tabellenführer der Herren-Landesliga Saar, waren auch im Pokal erfolgreich. In der ersten Runde des Saarlandpokals fuhren das SVK-Team zwei Siege ein und qualifizierte sich für die nächste Runde.

Besonders gegen den klassenhöheren TV Wiesbach, in der Verbandsliga zurzeit Dritter, zeigte das Team um Spielertrainer Alexander Hoffmann eine bärenstarke Leistung und setzte sich am Ende in vier Sätzen (24:26, 25:22, 25:19, 25:12) durch. „Nur im ersten Satz hatten wir einige Schwierigkeiten mit den gegnerischen Aufschlägern“, sagte Hoffmann. So wurde dieser Durchgang mit 24:26 verloren. „Doch in den folgenden drei Sätzen kamen wir, dank guter Aufschläge und variablem Angriffsspiel, aber wieder zurück und haben das Spiel auch verdient gewonnen“, meinte der Spielertrainer weiter. Im zweiten Spiel gegen den TV Losheim 2 siegten die Zweibrücker dann glatt mit 3:0 (25:14, 25:14, 25:17).

So spielten sie

SVK-Aufstellung: Andreas Eitel, Mathias Gellert, Alexander Hoffmann, Daniel Hoffmann, Michael Hoffmann, Pavlo Kolos, Daniel Neumann, Jan Kosel, Daniel Hübert.