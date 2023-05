Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Er verpackt den gelegentlichen Wahnsinn des Familienlebens in Gags, die die Lachmuskeln dauer-strapaziert. Sei es sein Shisha-rauchender Sohn, eine witzige Liedtext-Sezierung, oder Style-Tipps für die Zuhörer. Sven Hieronymus, der selbsterkorene Rocker vom Hocker, unterhält den Herzogplatz gut. Der Comedy-Nachmittag am Sonntag in der Reihe ZW on Air bestreitet er mit seiner Tochter Lea. Der Unterschied ist spürbar.

Es ist gleich eine ganz andere Energie da, als Sven Hieronymus die Bühne betritt. Die rund 100 Zuhörer atmen sichtlich auf, wurden sie die halbe Stunde zuvor von seiner Tochter Lea unterhalten