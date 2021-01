ZWEIBRÜCKEN. Sven Heilmann wird ab der Saison 2021/22 Trainer beim C-Klassen-Klub SV Ixheim. Der Vorsitzende Sascha Grimm lotste Heilmann vom SC Stambach, wo er bisher als Spieler aktiv war, an die Römerstraße.

Bisher war Heilmann, der lange Jahre in Höhfröschen und in Althornbach zum Teil auch als Spielertrainer aktiv war, im Duo mit Timo Schmidt bereits A-Jugendtrainer der Ixheimer. „Er macht zurzeit den B-Trainerschein. Dass er nun bei uns Trainer wird, passt gut in seinen Plan“, sagt Grimm, der froh ist, dass er für die Zeit nach der Spielgemeinschaft mit den VB Zweibrücken einen Trainer mit Stallgeruch verpflichten konnte. Dem Förderschullehrer in Waldfischbach soll ab der kommenden Saison auch ein Co-Trainer zur Seite stehen. „Die Position werden wir sicher vergeben. Wer es wird, geben wir aber erst in den nächsten Wochen bekannt“, fügt der SVI-Chef an.

Nach Grimms Worten hatte Heilmann durchaus noch weitere Anfragen. „Wir hatten uns frühzeitig mit dem Gedanken beschäftigt, wer Trainer werden soll. Sven kann gut mit den jungen Spielern umgehen. Er kann, da er bisher auch A-Jugendtrainer war, diese Spieler auch gut integrieren. Er ist ein super Typ und war ohnehin unser erster Ansprechpartner“, begründet er die Verpflichtung Heilmanns.