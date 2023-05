Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Party war bei den Oberliga-Handballern des SV 64 Zweibrücken vergangenes Wochenende angesagt: dem Sieg im Derby gegen die VT Zweibrücken-Saarpfalz folgte eine lange Feier in Zweibrücken. Am Montag begann für die Derbysieger die Vorbereitung auf die Oberligapartie am Samstag bei der SG Saulheim (Anwurf: 19 Uhr).

Es gilt etwas zu verteidigen: Die Zweibrücker sind die einzige Mannschaft der Liga, die noch die symbolische weiße Weste trägt. Noch hat der SV in dieser Saison keinen Punkt abgegeben.