Der A-Klasse-Klub SV Martinshöhe entschließt sich relativ kurz vor der neuen Saison noch zu einem Trainerwechsel. Was sich die SVM-Verantwortlichen davon erhoffen ...

Nach reichlicher Überlegung und Reflexion der vergangenen beiden Spielzeiten hat sich der Vorstand des SV Martinshöhe dazu entschlossen, Florian Paulus von seinen Aufgaben als Trainer zu entbinden. Mentor Shabani soll das Team des A-Klasse-Klubs übernehmen.

Dass die Entscheidung so kurz vor Beginn der neuen Saison zu einem unglücklichen Zeitpunkt kommt, dessen ist man sich beim Klub von der Sickinger Höhe bewusst. Die Überlegungen hätten sich auch durch die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Vereinsjubiläum lange hingezogen. Nichtsdestotrotz wollte der SVM-Vorstand mit einem neuen Trainer den richtigen Impuls an die Mannschaft senden, um in der nächsten Saison erfolgreicher spielen zu können. In der Spielzeit 2022/23 hatte der SV Martinshöhe mit nur acht Siegen und sechs Unentschieden Platz 14 in der A-Klasse belegt. Der Vorstand dankt Florian Paulus für die geleistete Arbeit und hofft, dass er dem Verein als Spieler erhalten bleibt.

Vom neuen Übungsleiter Mentor Shabani (zuvor Co-Trainer bei Bezirksligist SG Knopp/Wiesbach) erhoffen sich die SVM-Verantwortlichen, dass er mit seiner Erfahrung die jungen Spieler weiter fördert und als Spieler selbst der Mannschaft Halt und Struktur gibt.