Für Bezirksligist SV Mörsbach III ist die Saison noch nicht zu Ende. Sie geht in die Verlängerung, die Anfang Mai in eine Relegationsrunde mündet, um den Abstieg in die Bezirksklasse zu verhindern. Durch die 5:9-Niederlage gegen den SV Erlenbrunn, aber auch durch einen unerwarteten Sieg des PPC Erfweiler am letzten Spieltag, war der bis zuletzt noch innegehaltene Nichtabstiegsplatz futsch.

Im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten finden im Tischtennis die Partien des letzten Saisonspieltages in Pfalz-, Bezirks- und Kreisligen, nicht zum gleichen Zeitpunkt statt, um eine Wettbewerbsgleichheit