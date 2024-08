Bei den C-Jugendlichen des SVI wirkt die Vorbereitung noch nach. In einer einwöchigen Fußball-Freizeit in Edenkoben gab es neben einem Pokalsieg auch einen Einblick in die Politik.

In den Genuss der Fußball-Ferienfreizeit der DFB-Stiftung Egidius Braun kam eine Auswahl der C-Jugendlichen des SV Ixheim in den Sommerferien. Insgesamt 75 deutsche Fußballvereine kamen in 18