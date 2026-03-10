Dass Thorsten Lahm sein Traineramt zum Saisonende beim SV Ixheim niederlegen wird, verkündete der Verein zu Jahresbeginn. Lahm hat dann zwei Jahre als Coach der ersten Mannschaft an der Römerstraße verbracht. Nun steht fest, wer folgt: Alexandra Papke wird ab Sommer neue Cheftrainerin der ersten Ixheimer Mannschaft in der B-Klasse. Nachdem sie lange Jahre Jugendtrainerin beim SVI war, wurde Papke vor der jetzigen Spielzeit bereits Trainerin der zweiten Mannschaft (C-Klasse). Dort belegt sie vor Beginn der Rückrunde den dritten Tabellenplatz mit ihrem Team. Zukünftig ist sie die wohl einzige Cheftrainerin einer Männermannschaft im Fußballkreis Pirmasens/Zweibrücken.