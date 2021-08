Beim SV Hornbach hat der Teamgeist in der langen Pause gelitten. Das sagt das bewährte Trainerduo. Damit Spielertrainer Philipp Jakob nicht alleine die Last des Torschießens tragen muss, wurde ein Bosnier geholt.

Das Trainerduo Philipp Jakob und Sascha Klein geht beim SV Hornbach in sein viertes gemeinsames Jahr. Gespielt wird in der zehn Mannschaften starken B-Klasse Pirmasens/Zweibrücken-West, Gruppe A. Die beiden sehen ihr Team vor einer schweren Aufgabe und geben sich zunächst zurückhaltend.

Beim Blick auf die Gruppeneinteilung sieht Hornbachs Trainer Sascha Klein die Gruppe A als die stärkere Gruppe im Vergleich mit Staffel B. „In unserer Gruppe wird es verdammt schwer werden, auf den vorderen Plätzen zu landen“, findet Klein. Sein Trainerpendant Philipp Jakob hätte lieber wieder eine große Gruppe mit allen Teams gesehen. „Interessant sind in unserer Gruppe die Derbys gegen Althornbach, Zweibrücken II, Contwig II und Stambach, die Zuschauer anlocken werden“, sieht Jakob dennoch auch das Reizvolle an der Gruppenkonstellation. Ergänzt wird die Gruppe A noch durch die Mannschaften des SV Hermersberg II, SC Weselberg II, SV Bottenbach und der SG Harsberg/Schauerberg.

Aus Bierbach gekommen

Die lange Zeit der zweiten Coronapause war aus Sicht von Jakob nicht gut für den Teamgeist. Die sozialen Kontakte hätten doch sehr gefehlt. „Auch ist ein längerfristiges Planen von Trainingseinheiten schwierig, denn Schichtarbeit, Impftermine, Urlaub stehen dem im Weg. Unsere Qualität im Kader ist aber eigentlich ganz gut“, findet Jakob. „Mit Admir Alimanovic und Jan Brennemann haben wir zwei routinierte Spieler dazu bekommen, die ich noch aus meiner Zeit beim TSC Zweibrücken kenne,“ ergänzt Jakob.

Alimanovic spielte zuletzt beim FC Bierbach. Der 27-jährige Bosnier, der als Vermögensberater arbeitet und in Bierbach wohnt, soll in Hornbach im zentralen Mittelfeld oder im Sturm auflaufen, wo er seinen Trainer Jakob beim Toreschießen unterstützen soll. „Wir werden sehen, wie diese Zusammenarbeit klappen wird,“ hofft der Bosnier auf viele Tore und Vorlagen bei seinen Einsätzen im Hornbacher Team.

Keine Zeit, um Fehlstart auszubügeln

In der momentan noch laufenden restlichen Vorbereitungszeit wollen Jakob und Klein allmählich die Startelf für den Saisonstart herausarbeiten. Zum ersten Heimspiel am Sonntag (16 Uhr) kommt der SC Weselberg mit seiner Reserve, um den Hornbachern die ersten Punkte streitig zu machen. „Ein guter Start ist in der Gruppe wichtig, denn es gibt ja nicht viele Spiele, um einen schlechten Start auszubügeln,“ hofft Klein auf den ersten „Dreier“ schon am Sonntag.

DIE KLASSE , Das Team

Spielklasse: B-Klasse Pirmasens/Zweibrücken-West, Gruppe A

Trainer: Philip Jakob (32), verheiratet, drei Kinder, Zwillinge Ben und Leo, 3 Jahre alt, Mädchen Lou 1 Jahr alt. Er arbeitet bei der Firma Michelin in Homburg. Mit seinem gleichberechtigten Trainerkollege Sascha Klein (27 Jahre alt, JVA- Beamter) kooperiert Jakob jetzt im vierten Jahr beim SV Hornbach. Für beide Trainer ist Hornbach die erste Trainerstation. Als war Jakob für den TSC Zweibrücken, den SVN Zweibrücken, die VB Zweibrücken den FC Bierbach, den TuS Wattweiler und den TuS Landstuhl aktiv. Sein Kollege Klein hat beim SV Hornbach in der Jugend begonnen, im aktiven Bereich beim TSC Zweibrücken gespielt, bevor er in Hornbach gelandet ist.

Veränderungen

Zugänge: Jonas Borst, Jan Brennemann (TSC Zweibrücken), Admir Alimanovic (FC Bierbach)

Abgänge: Pascal Dintinger (TSG Mittelbach)

Kader

Tor: Jonas Borst, Björn Quoiffy,

Abwehr: Marvin Becker, Nico Brand, Michael Roschewski, Christoffer Roos, Dennis Bernhardt, Joschua Doll.

Mittelfeld und Angriff: Admir Alimanovic, Jan Brennemann, Nico Kolf, Alexander Wahl, Emir Sulikovic, Dirk Dotterweich, Philipp Jakob, Timo Lugenbiehl, Sascha Klein, Manuel Eckert, David Behr, Marcel Kiefer, Jan Neufang, Kunal Oberoi, Giacomo Papa, Robert Radke.

Verein

Vorstandsvorsitzender: Wolfgang Wendel - Sportvorstand: Dirk Neumüller - Wirtschaftsvorstand: Achim Klammes, Marco Hunsicker - Spielleiter: Wolfgang Wendel - Mitglieder: 230.