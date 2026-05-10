Hornbachs Spielertrainer Frédéric Beck bittet seine Mannschaft in der Pause gar nicht erst in die Kabine. Nach seiner lautstarken Ansprache hält am Ende eine SVH-Serie doch.

Ohne seinen Spielertrainer Frédéric Beck begann der SV Hornbach das Nachbarschaftsduell in der B-Klasse West gegen die zweite Mannschaft des TuS Rimschweiler/VB Zweibrücken. „Ich hatte mir am Freitag den Fuß verletzt, wollte nicht gleich alles hineingeben. Wir hatten ja eine gute Form und konnten problemlos rotieren“, erklärte der Franzose sein Fehlen beim Auflaufen der ersten Elf vor 80 Zuschauern.

Von außen machte ihm sein Fuß beim Zuschauen Begegnung weitaus weniger Schmerzen als ein anderes Körperteil: Er zerbrach sich vielmehr den Kopf über die Darbietung seiner Jungs – pomadig, einfallslos und viel zu wenig Bewegung. So sah das Spiel der Gastgeber im ersten Durchgang aus. Zugegeben: Man konnte den Gästen auch nicht viel Besseres ins Halbzeitzeugnis schreiben. Beiderseits war eigentlich immer der am schlimmsten dran, der gerade den Ball am Fuß hatte.

Abstiegsbedrohte Spielgemeinschaft führt sogar

Dafür erzielte die SG TuS Rimschweiler/VBZ die Führung im Derby auf dem Rasen an der Tuchbleiche. Christoffer Roos setzte die Hornbacher Verteidiger beim Aufbauspiel unter Druck und eroberte den Ball. Er lief in den Strafraum, sah dann allerdings, wie der Hornbacher Schlussmann Yannick Lindner den Abschluss ins lange Eck noch mit den Händen parieren konnte. Für Mohammed Lazar war es danach aber eine Leichtigkeit, den abgelenkten Ball noch (21.) einzuschieben. Wie unentschlossen und dadurch fehlerbehaftet die Hornbacher waren, zeigte ein Eckstoß von Enzo Martini (36.), der den Lederball außerhalb des SG-Sechzehners und sogar so weit vom Tor weg und damit seinen Mitspielern in den Rücken schlug, dass selbst der nachsetzende Robert Radtke ihn mit einer Grätsche nicht mehr vor dem Seitenaus erreichte.

Den Weg in die Kabine traten dann nur die SG-Spieler an, während Beck das Heimteam gleich neben dem Spielfeld um sich versammelte und seinen Spielern lautstark ins Gewissen redete. Den fehlenden Einsatz bemängelte er dabei ebenso wie das fehlende Spielverständnis, den Gegner über die Außen auszuspielen. „Wer keine Luft mehr hat, der sagt es, und dann können wir wechseln. Aber bewegt euch erst mal, bis ihr keine Luft mehr habt“, war eine von Becks Forderungen.

Ein bisschen Glück hat Hornbach beim Führungstor

Er selbst hatte sich schon nach etwa einer halben Stunde doch selbst eingewechselt. Mit dem Spielertrainer in der vordersten Linie kam sichtbarer Schwung ins komplette Hornbacher Spiel. Abderrahmane Morjane spornte mit seinem Lattentreffer (48.) seine Kollegen zusätzlich an. Das SG-Spielertrainer-Duo Dirk Darsow und Joachim Schubert musste nun zusehen, dass es seine Spieler gegen den veränderten Spielstil des Gegners in der Ordnung hielt. Beck löste sich immer wieder aus dem Sturmzentrum, um den Ball zu klemmen, über außen abzulegen oder sich selbst über eine Seite einzubringen.

Bastien Zahm hatte dazu das Glück, dass sein Fernschuss vom Innenpfosten zum Ausgleich über die Torlinie (55.) ging. 180 Sekunden später war es wiederum Frédéric Beck, der sich über links gegen seine Widersacher durchsetzte und in die Mitte passte. Die beiden SG-Verteidiger vertrauten darauf, dass Torwart Jan Nowak die erwartbare Hereingabe abfängt und griffen fälschlicherweise nicht ein. Nowak fehlten aber ein paar Zentimeter, Marc Bender war mit der Fußspitze eher dran und drehte damit die Partie – 2:1 (58.).

SG: Am Sonntag nun Endspiel gegen Martinshöhe II

„In der ersten Halbzeit haben wir es gut gemacht, da hat uns das Wetter vielleicht noch etwas geholfen. Aber wir mussten wieder auf die Hilfe von AH-Spielern zurückgreifen, das macht sich dann irgendwann logischerweise kräftemäßig und abstimmungstechnisch bemerkbar. Dann unterläuft mir auch noch der Fehler, dann steht es am Ende verdient 3:1 für die Hornbacher“, erklärte hinterher Dirk Darsow. „Jetzt haben wir am nächsten Sonntag unser Endspiel gegen Martinshöhe II, das gewinnen wir und bleiben drin“, legte er sich aber selbstsicher mit Blick auf sie Abstiegszone fest.

Abderrahmane Morjane war dann für den dritten Heimtreffer (75.) verantwortlich. „Vielleicht müssen wir erst in Rückstand geraten, um aufzuwachen?“, fragte sich Beck ironisch nach dem Derby-Heimsieg. „Wir haben das nach einer Katastrophen-Halbzeit noch mal gedreht bekommen. Damit hat sich unsere Serie auf ,siebenmal ungeschlagen’ fortgesetzt. Das soll in den verbleibenden zwei Spielen so bleiben“, freute er sich abschließend über den 3:1 (0:1)-Heimsieg und seine beiden Torvorlagen.