In den ersten beiden Spielen im Fußballkreis Pirmasens/Zweibrücken nach der Winterpause fielen in einer Partie kaum Tore, in der anderen dagegen viele. Der SV Großsteinhausen verlor II am Sonntag zu Hause gegen die SG Pirmasens, der SV RW Höhmühlbach schnappte sich die drei Punkte vom Gast TuS Maßweiler II.

SV Großsteinhausen II - SG Pirmasens 0:1 (0:0). Die SG Pirmasens hat in der C-Klasse, Gruppe B, durch ein Tor von Daniel Skobniuk in der 65. Minute mit 1:0 (0:0) bei Tabellennachbar SV Großsteinhausen II gewonnen und sich damit für die Aufstiegsrunde qualifiziert. Vor knapp 100 Zuschauern habe Großsteinhausens Keeper einige Male glänzend pariert, lobte SG-Spielleiter Tobias Feldner.