Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das erste Relegationsspiel der beiden B-Klasse-Vizemeister SV Großsteinhausen (West) und TuS Erfweiler (Ost) endete am Freitag mit 1:3 (1:1). Vor 600 Zuschauern waren die Gäste in einem phasenweise guten Spiel effektiver. Die Gastgeber verschossen einen Strafstoß und bekamen einen Spieler hinausgestellt. Im Rückspiel am Mittwoch (19.45 Uhr) in Erfweiler muss der SVG gewinnen, um ein Entscheidungsspiel auf neutralem Platz in Clausen zu erzwingen.

Die Spieler des Gastgebers saßen gedankenverloren nach dem Schlusspfiff auf dem Rasen. Um sie herum tanzten und jubelten die Gäste mit ihren etwa 200 Fans. „Wir haben bis auf die