Die Ixheimer landen einen wichtigen Heimsieg und haben als bestes Rückrundenteam am Sonntag das nächste Spitzenspiel vor der Brust – ein Test für baldige Kreispokalfinale.

Der SV Ixheim bleibt durch den 3:1 (1:1)-Heimsieg am Mittwochabend weiter am vorderen Trio der B-Klasse West dran, der SV Großsteinhausen festigt mit einem 11:0 (5:0) am Donnerstagabend seine Spitzenposition.

Die Ixheimer mussten im Nachholspiel gegen die SG Knopp/ Wiesbach auf den gesperrten Cheftrainer Thorsten Lahm verzichten, Dustin Berger übernahm das Kommando an der Seitenlinie. Die SVI-Führung durch Jeffrey Riffel (9.) glich Sven Vogelgesang (25.) für die Gäste aus. Steven Mathieu per Foulelfmeter (71.) und Maik Ruban (82.) brachten die Gastgeber auf die Siegerstraße. Damit ist Ixheim mit zehn Siegen bei nur einer Niederlage (68:9 Tore) das bis dato beste Team der Rückrunde. Das nächste Spitzenspiel wartet schon: Am Sonntag (15 Uhr) muss Ixheim beim Zweiten SC Stambach ran.

Rimschweiler/VBZ II baut Abstand nach unten aus

Die TuS Rimschweiler/VB Zweibrücken II setzte am Mittwoch mit dem dritten Auswärtserfolg der Saison bei Abstiegskonkurrent Hilster SV ein Ausrufezeichen. Dabei gab das Team des Trainerduos Joachim Schubert und Dirk Darsow eine komfortable 2:0-Halbzeitführung (Cedric Hamelin, 28., und Vicente Longhi, 31.) zunächst wieder aus der Hand. Binnen sechs Minuten glich Jan Maus (50., 56.) für den HSV aus. Florian Raquet (70.) und Hamelin (90.+3) ermöglichten dann noch den 4:2 (2:0)-Auswärtserfolg. Sieben Punkte beträgt der SG-Vorsprung nun auf den Tabellenvorletzten Höheischweiler.

Einen Kantersieg landete am Donnerstagabend ein toll aufgelegter Tabellenführer SV Großsteinhausen zu Hause beim 11:0 (5:0) vor 65 Zuschauern gegen den SSV Höheinöd. Für den SVG trafen: Max Decker (3., 28., 47.), Maurice Förch (40., 58., 76.), Julian Paulus (19.), Philipp Estes (25.), Nico Stumpf (74.), Florian Waitzl (83.) und Jonas Marschall (86.). Für SSV-Spielertrainer Patrick Freyer endete das Spiel mit Rot frühzeitig (43.).