Auch bei der SG Rieschweiler wurde ausgiebig gefeiert – allerdings erst nach einer Live-Telefon-Konferenz.

SG Rieschweiler: Riesenjubel nach Live-Telefon-Konferenz

Die Minuten am Pfingstsamstag nach dem 4:0-Sieg der SG Rieschweiler am letzten Spieltag der Fußball-Landesliga West gegen den SV Hermersberg: Die SGR-Spieler standen geschlossen zusammen, lauschten der Ansprache von Interimstrainer Tobias Weis, der die Leistung seiner Mannschaft in dieser Partie als „Weltklasse“ betitelte. Doch sollte der (zumindest in der Höhe überraschende) Sieg gegen den Aufstiegskandidaten von der Sickingerhöhe für den Klassenverbleib reichen?

In der Mitte stand nun Doppel-Torschütze Daniel Preuß, der auf und ab tigerte, während seine Mannschaft um ihn herum mit Infos versorgt wurde, wie es denn bei den Sportfreunden Bundenthal steht. Denn dort hatte Rieschweilers künftiger Trainer, der frühere Bundesliga-Profi Sebastian Reinert, die Aufgabe, dem FC Schmittweiler-Callbach möglichst drei Punkte zu stehlen. 2:1 stand es beim Abpfiff in Rieschweiler im Parallelspiel für die Bundenthaler. „Ja, ja, jaaaaa“ – so wurde dem 3:1 entgegengefiebert, das schlussendlich auch für die Bundenthaler fiel und per Live-Telefon-Konferenz an die dicke Eiche übermittelt wurde.

Doch es wurde auf dem Platz der Sportfreunde weitergespielt, fünf lange Minuten, bis dann sogar noch das 4:1 fiel. Bierduschen, Jubel, Tänze und in der Mitte immer wieder einer: Daniel Preuß, der mal mit Export, mal mit Pils übergossen wurde. „Daniel wird trotz Familie heute sicherlich nicht früh heimkommen. Das kann eine lange Nacht werden“, sagte Teamkollege Christian Ohlinger lachend. „Das wird dann wohl so sein“, kommentierte Preuß zwischen all den Jubeltänzen Ohlingers Aussage. „Einfach Weltklasse“, rief Elija Wohlgemuth dazwischen. Freude pur – Klassenerhalt, während ein Sieger auch in Bundenthal stand: Sebastian Reinert. „Ein Glück haben wir morgen einen Feiertag, das ist natürlich perfekt. Wir werden richtig feiern“, sagt Ohlinger glücklich nach dem Spiel, das den Verbleib in der Landesliga trotz schlechter Ausgangslage sicherte.

SV Großsteinhausen: Mit dem Traktor als Meister heim

Der SV Großsteinhausen ist Meister der B-Klasse West. Lange Zeit im Hintergrund der „Showbühne“, trat der SVG zum Ende der Saison doch sehr deutlich und laut nach vorne und stahl dem SC Stambach und der SG Knopp/ Wiesbach die Meisterschaft.

„Ich hatte zu keinem Zeitpunkt Bedenken. Wir konnten unsere Überlegenheit irgendwann in Tore ummünzen“, sagte SVG-Trainer Patrick Müller zum 5:1 an Pfingsten beim SV Hochstellerhof, dem neunten Sieg in Folge, der die Meisterschaft brachte. Müller weiter: „Wir wurden in den vergangenen Wochen immer stärker. Es war zwar eine angespannte Stimmung, aber wir waren nicht nervös.“ Am Ende waren es zwei Zähler Vorsprung auf Vizemeister SC Stambach und satte neun Punkte auf den eigentlichen Aufstiegsaspiranten Knopp/Wiesbach.

„Wir haben mit den Fans ordentlich gefeiert, sind mit Traktor und Anhänger vom Hochstellerhof nach Großsteinhausen gefahren. Jetzt sitzen hier noch einige ohne Schlaf und ungeduscht im Sportheim. Wir sitzen zusammen, das Feuer für den Grill haben wir angemacht“, berichtete Müller einen Tag nach dem Meisterstück. Die Mannschaft habe noch einen Saisonabschluss auf Malle geplant.

Obwohl sein Team unmittelbar nach der 1:0-Führung durch ein Tor von Maximilian Decker den Ausgleich kassierte und es dann recht lange 1:1 auf dem Hochstellerhof stand, blieb Großsteinhausens Coach nach eigenen Worten positiv gestimmt: „Wir sind derart stark in den vergangenen Wochen. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt Zweifel am Sieg.“ Und so kam es denn auch. Treffer von Marc Garus, Jonas Marschall, Maurice Förch und Jonas Betz brachten den Dreier und den Direktaufstieg in die A-Klasse.

Der SC Stambach, der seine Hausaufgabe mit einem 9:0 gegen Bottenbach sehr deutlich erledigte, geht nun in die Aufstiegsspiele mit dem Zweiten der B-Klasse Ost, der am Mittwoch ab 19 Uhr in Hauenstein zwischen den punktgleichen Teams der FV Münchweiler und des SC Busenberg ermittelt wird.