Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine deutliche und in der Höhe verdiente 5:1-Klatsche hat der TSC Zweibrücken II in der B-Klasse beim SV Bottenbach bekommen. TSC-Trainer Christian Edlmann durfte dank kurzfristiger Freigabe doch am Spielfeldrand coachen. Durch clevere Positionswechsel scheint der Knoten in der Chancenverwertung bei den Bottenbachern geplatzt zu sein.

Mit gesenktem Kopf und die Kapuze der Jacke tief übers Gesicht gezogen verließ Trainer Christian Edlmann am Sonntagnachmittag nach Spielschluss den Rasenplatz in Bottenbach. Dabei hätte er