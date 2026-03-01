Der gebeutelte SVB, punktloses Schlusslicht der B-Klasse, war im ersten Spiel nach der Winterpause gegen Höheinöd dran an den ersten Punkten. Einer hatte aber was dagegen.

Am Sonntagnachmittag mussten die Bottenbacher Spieler in der B-Klasse Pirmasens/ Zweibrücken West mal wieder nach Spielende ihren Gegnern das Jubeln überlassen. SVB-Spielführer Jeremy Ziliox war daher nach der 1:3 (1:0)-Heimniederlage gegen den SSV Höheinöd genauso niedergeschlagen wie seine Kollegen. „In den ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit haben wir unseren kämpferischen Einsatz aus dem ersten Durchgang komplett weggelassen. Wenn wir da ehrgeizig und wach bleiben, können wir etwas mitnehmen. Aber irgendwie haben wir immer eine gute und eine schlechte Halbzeit“, haderte der 21-Jährige mit dem Verlauf des Spiels und der 17. Saisonniederlage.

Patrick Freyer zu Beginn gut im Griff gehabt

Alle fünf Winterneuzugänge bot SVB-Spielertrainer Patrick Veith in der Startelf auf, um endlich die ersten drei Punkte einzufahren. Mit Ziliox und seinem neuen Nebenmann Rustam Zhakhanov haben die Bottenbacher ein beachtenswertes Innenverteidiger-Duo. Zhakhanov ist 1,87 Meter groß, sein Kollege 1,90 Meter. Die Lufthoheit wird in der Rückserie – wie am Sonntag – in den meisten Partien wohl dem SVB gehören. Die beiden in der Mitte der Viererkette dirigierten sehr viel. Wissend, dass die Außenspieler Patrick Freyer und Markus Meyer in Schach halten müssen. Das Defensivziel der Bottenbacher, Höheinöds Spielertrainer Freyer aus dem Spiel zu nehmen, gelang. Anders als beim 7:0-Hinspiel schaffte er es nicht, drei Treffer in den ersten 36 Minuten zu erzielen. Lediglich einen Abschluss per Freistoß hatte Freyer, den Damien Böckler (19.) mit einer Flugparade abwehrte.

Die Gastgeber lösten viele Defensivaufgaben sehr gut. Sie wirkten nicht mehr wie ein Hühnerhaufen, wie häufig in der Vorrunde. Auch der zweite neue Spielertrainer Vladimir Ivanov hatte daran großen Anteil, weil er viele Situationen frühzeitig erkannte und lautstarke Anweisungen gab. Und in Minute 40 konnte Freyer nur noch auf dem Rasen sitzend zusehen, wie die Bottenbacher Patrick Veith, Thomas Stoll und Raphael Leukroth die allerletzte Konsequenz vermissen ließen, um einen weiteren Treffer zu erzielen. Der gelang dem SVB vor 55 Zuschauern nämlich etwa fünf Minuten zuvor: Maximilian Reiser hatte die nicht unverdiente Führung erzielt. Die Brust und das Selbstvertrauen wuchsen beim Team des Tabellenletzten. Ziliox grätschte Freyer an der Grundlinie den Ball völlig fair vom Fuß, der danach genervt mit seinen Jungs zur Pause in die Kabine verschwand.

Bottenbacher müssen jetzt im Angriff noch zulegen

Nach dem Wiederanpfiff kam dann die vom 21-jährigen SVB-Innenverteidiger Jeremy Ziliox eingangs angesprochene Schwächephase. Hier zeigte Patrick Freyer seine Erfahrung aus 121 Regionalliga-Spielen. Dreimal kam der Ball nach seinem Abschlussversuch zu ihm. Beim letzten Mal hämmerte er ihn fulminant aus der Ferne zum 1:1 (48.) in die Maschen. „Da war seine Klasse zu sehen. Wenn er ins Spiel kommt, kann er es entscheiden“, erkannte Veith lobend an.

Die Bottenbacher sind danach zwar nicht, wie noch so oft in der Hinrunde nach Rückständen, auseinandergebrochen, allerdings war ihnen bei schwindender Kraft ein Knacks anzumerken. Zunehmend unterliefen dem SVB-Team nun Fehler, die sie bis dahin nicht zeigten oder geschickt durch Absicherung ausbügelten. Führungstorschütze Reiser leistete sich im Aufbau einen Fehlpass. Manuel Schütz wurde in die sogenannte Gasse geschickt und besorgt das 2:1 für die Gäste (54.). Danach kam bei beiden Teams Leerlauf ins Spiel. „Wir machen dann auf, weil wir unbedingt ein Tor brauchen, stehen dadurch oft drei gegen drei“, spricht Ziliox die letzten 15 Minuten an, in der es zu mehreren SSV-Abschlüssen kommt. Er selbst schaltete sich inzwischen nicht nur bei Eckbällen vorne mit ein und holte mit seinen Vorstößen Freistöße heraus. „Es gibt natürlich Sicherheit mit meinem neuen Nebenmann und unserem Torwart Damien Böckler, aber am Ende fehlt halt vorne wie hinten ein bisschen etwas, um sich zu belohnen“, sagt der Bottenbacher Spielführer.

Patrick Freyer zirkelte nach einer kurz ausgeführten Ecke von links den Ball mit rechts ins lange Eck (79.) zum 3:2-Endstand. Patrick Jung (63.), Sefer Durgutovic (68.) und Raphael Leukroth (76.) vertändelten noch drei große Chancen zum SVB-Anschluss.