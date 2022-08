Battweiler/Rieschweiler-Mühlbach. In der zweiten Kreispokalrunde setzte sich der TuS Erfweiler am Donnerstagabend mit 2:1 bei der zweiten Mannschaft des Bezirksligisten SV Battweiler durch. Maximilian Stadel (33.) und Diego Reyes (59.) brachten Erfweiler mit 2:0 in Führung. Brian Alcantara verkürzte in der 87. Minute.

Im letzten Spiel der zweiten Pokalrunde schlug am Freitagabend das Gästeteam des TuS/DJK Pirmasens den SV Rot-Weiß Höhmühlbach mit 6:7 (1:0, 2:2) nach Elfmeterschießen. In der regulären Spielzeit waren die Höhlmühlbacher vor der Pause durch Sebastian Steven Marco Roos (40.) in Führung gegangen, hatten in der 50. Minute durch ein Strafstoßtor nachgelegt. Doch die Pirmasenser schafften es durch die Treffer von Denis Brix (60.) und Rodion Daut (70.) zurück ins Spiel. Liviu-Gabriel Trofin versenkte dann den entscheidenden Elfmeter.