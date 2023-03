Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Freude war groß am Samstag. Handball-Drittligist SV 64 Zweibrücken hatte mit furioser Leistung Friesenheim/Hochdorf 2 geschlagen. Aber die Wermutstropfen im Freudenglas waren am Spielfeldrand schon unübersehbar: zwei verletzte Leistungsträger. Ohne Kreisläufer Kevin Knieps und Abwehrspezialist Benny Zellmer müssen die Zweibrücker am Sonntag (17 Uhr) zur SG Leutershausen.

„Es würde wirklich reichen“, sagt SV-Trainer Stefan Bullacher mit Blick auf die Krankheits- und Verletztenmisere, die die Zweibrücker seit Saisonbeginn begleitet.