Abstiegsduell in der Frauen-Handball-Oberliga: Der Tabellenletzte, der SV 64 Zweibrücken, gastiert am Sonntag bei dem auf dem viertletzten Platz liegenden TV Wörth (Anwurf: 18 Uhr). Fünf Punkte beträgt der Rückstand der Zweibrückerinnen auf Wörth, das den Anschluss ans Mittelfeld nicht verlieren will.

Die Tabellensituation in der Frauen-Oberliga stabilisiert sich derzeit. Nachdem Sobernheim vergangene Woche gepunktet hat, ist der Rückstand der Zweibrückerinnen auf die gleichfalls abstiegsbedrohten Sobernheimerinnen auf vier Punkte angewachsen. Im Falle einer Niederlage in Wörth, rückt für die Zweibrückerinnen die Saarlandliga also deutlich näher.

Das sind die Fakten, mit denen sich die Frauen des SV 64 aber nur am Rande beschäftigen in dieser für sie so schwierigen Saison. Die Mannschaft selbst hat sich zum Ziel gesetzt, „dass wir in jedem Spiel versuchen, das Maximum rauszuholen, versuchen, uns einfach weiterzuentwickeln“, sagt SV-Trainer Rüdiger Lydorf.

Wohl alle fit

Dessen Freude, mal alle Spielerinnen im Training begrüßen zu können, währte nur eine Trainingseinheit. In der Vorbereitungswoche aufs Spiel in Wörth musste die ein oder andere Spielerin schon wieder passen. Lydorf: „Ich gehe derzeit aber davon aus, dass am Sonntag alle einsatzfähig sind.“

Gegen die körperlich klar überlegene Wörther Mannschaft tut sich Zweibrücken traditionell schwer. Das Hinspiel verlor der SV 64 nach schwachem Start ins Spiel knapp mit 22:23. Ein Problem, das Zweibrücken die Rote Laterne tragen lässt, ist die mangelhafte Chancenverwertung. Konzentration im Abschluss ist also gefordert und wird in Wörth zur besonderen Herausforderung, da ohne Harz gespielt werden muss.